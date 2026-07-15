La Corte ha confermato le condanne definitive per l’omicidio di Saman Abbas a Novellara. I genitori e i cugini sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio ha ricevuto 14 anni di reclusione. La sentenza riguarda l’uccisione della giovane, avvenuta nel 2021, e la successiva condanna si basa su un procedimento giudiziario durato mesi. La decisione è stata comunicata dopo la fase di appello, senza ulteriori possibilità di ricorso.

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© Virgilio.it - Omicidio Saman Abbas a Novellara, condanne definitive dall'ergastolo a genitori e cugini ai 22 anni per lo zio

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