Omicidio Saman Abbas condanne definitive | ergastolo a genitori e cugini

La Corte di Cassazione ha confermato questa mattina le condanne definitive all’ergastolo per i genitori e i cugini di una diciottenne uccisa a Novellara. La sentenza riguarda il caso di omicidio di Saman Abbas, avvenuto nel 2021. Le condanne sono state confermate dopo il processo in appello. La decisione riguarda le imputazioni di omicidio e soppressione di cadavere. La vittima aveva 18 anni al momento della morte.

La Corte di Cassazione ha reso definitive, questa mattina, le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la diciottenne di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che sparì nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 e i cui resti furono trovati nel novembre del 2022, in un casolare vicino a dove la giovane viveva con la famiglia. Le indagini avevano stabilito che Saman fu uccisa per strangolamento, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan, e poi sepolta in una buca scavata sotto un rudere a circa 100 metri dall'abitazione. Le condanne diventate definitive La Prima sezione penale... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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La Cassazione ha confermato le condanne per l’omicidio di Saman Abbas x.com

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