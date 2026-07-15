Le condanne definitive nel processo per l'omicidio di Saman Abbas prevedono l’ergastolo per i genitori e i cugini coinvolti, mentre lo zio ha ricevuto 22 anni di carcere. I giudici hanno confermato le pene già stabilite in primo grado. La sentenza riguarda il caso di un omicidio avvenuto nel contesto di un procedimento giudiziario. Le condanne sono state rese definitive dopo la fase di appello.

Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Saman, definitive le condanne: ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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