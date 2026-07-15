Omicidio Pierina Paganelli Loris Bianchi e il giallo dell' orecchino nella foto | Ritoccata con Photoshop

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’immagine mostra Loris Bianchi disteso a terra con le braccia e le gambe aperte. Accanto al suo piede destro si vede un oggetto che sembra un orecchino. La foto è stata modificata con Photoshop. Si indaga sulla provenienza dell’immagine e sul suo ruolo nel caso di omicidio di Pierina Paganelli. Non sono stati forniti dettagli su quando o dove sia stata scattata la foto o se l’oggetto sia stato analizzato.

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Quell’immagine che mostra Loris Bianchi steso sul pavimento con braccia e gambe divaricate rivela un dettaglio: accanto al suo piede destro si nota un oggetto simile a un orecchino. Un orecchino di perla, per l’esattezza, simile a quelli che indossava Pierina Paganelli. “Mi hanno detto che sono state tramutate con Photoshop“, rivela Bianchi alle telecamere di Morning News, perché nello scatto originale, di cui è in possesso, si vede “un popcorn o una briciola“. Chi ha modificato quell’immagine, quindi, vorrebbe incastrarlo. La verità di Loris Bianchi sulla foto dell'orecchino I suoi movimenti la sera dell'omicidio di Pierina... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi e il giallo dell'orecchino nella foto: "Ritoccata con Photoshop"
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