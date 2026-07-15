Un’immagine mostra Loris Bianchi disteso a terra con le braccia e le gambe aperte. Accanto al suo piede destro si vede un oggetto che sembra un orecchino. La foto è stata modificata con Photoshop. Si indaga sulla provenienza dell’immagine e sul suo ruolo nel caso di omicidio di Pierina Paganelli. Non sono stati forniti dettagli su quando o dove sia stata scattata la foto o se l’oggetto sia stato analizzato.

Quell’immagine che mostra Loris Bianchi steso sul pavimento con braccia e gambe divaricate rivela un dettaglio: accanto al suo piede destro si nota un oggetto simile a un orecchino. Un orecchino di perla, per l’esattezza, simile a quelli che indossava Pierina Paganelli. “Mi hanno detto che sono state tramutate con Photoshop“, rivela Bianchi alle telecamere di Morning News, perché nello scatto originale, di cui è in possesso, si vede “un popcorn o una briciola“. Chi ha modificato quell’immagine, quindi, vorrebbe incastrarlo. La verità di Loris Bianchi sulla foto dell'orecchino I suoi movimenti la sera dell'omicidio di Pierina... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi e il giallo dell'orecchino nella foto: "Ritoccata con Photoshop"

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Omicidio Pierina Paganelli: Loris Bianchi e la moglie in procura per far luce su nuovi audio

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In studio a #Quartogrado Loris, il fratello di Manuela, che racconta la sua versione sul caso del presunto orecchino visibile nella foto che lo ritrae sdraiato sul pavimento la sera dell'omicidio di Pierina Paganelli. x.com

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