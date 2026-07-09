Sull’omicidio di Pierina Paganelli si concentra il mistero dell’orecchino di perla che indossava al lobo sinistro e che, il giorno successivo al ritrovamento del corpo, era scomparso. Davide Barzan, uno degli inquirenti, ha negato collegamenti tra l’assenza dell’orecchino e l’indagato principale, Loris Bianchi. Finora non sono stati fatti ulteriori progressi sulla presenza o meno di prove legate a questo dettaglio.

Sull’omicidio di Pierina Paganelli resta il mistero dell’orecchino di perla che la vittima portava al lobo sinistro e che il giorno dopo, quando venne ritrovata, non c’era più. Un oggetto simile appare in una foto scattata da Manuela Bianchi, nuora della vittima, in cui compare il fratello Loris. Ma la procura di Rimini ha già escluso una possibile compatibilità con l’orecchino di Pierina. Secondo Davide Barzan, consulente dei Bianchi, il Pubblico Ministero ha indagato in tutte le direzioni all’inizio dell’inchiesta. Omicidio di Pierina Paganelli, il mistero dell'orecchino Le foto di Manuela Bianchi Loris Bianchi e l'orario di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Pierina Paganelli, il mistero dell'orecchino: Davide Barzan allontana i dubbi su Loris Bianchi

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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto - Storie italiane 10/06/2026

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