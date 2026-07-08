Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli si concentrano sull’orecchino di perla scomparso, che potrebbe essere un elemento chiave per risolvere il caso. La polizia sta analizzando le prove e le testimonianze legate alla sparizione dell’oggetto, mentre sono state diffuse nuove foto di Loris Bianchi, sospettato nel procedimento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un collegamento diretto tra l’orecchino e l’omicidio. La ricerca di ulteriori indizi prosegue senza sosta.

La svolta del caso di omicidio di Pierina Paganelli potrebbe trovarsi nel giallo dell’orecchino di perla mancante? Questa una delle ipotesi che si continua a discutere. La donna infatti indossava due orecchini di perla, ma uno è Procurement andato perduto. In alcune foto di Loris Bianchi, scattate poco dopo il delitto, si vede una pallina luminosa. Secondo le indagini non è la perla di Pierina. Rimane quindi il mistero dell’orecchino di perla. La perla di Pierina Paganelli Nel caso di Pierina Paganelli ci sono ancora molti punti oscuri, tra questi anche l’orecchino di perla mancante. La colluttazione, le 29 coltellate, sono bastate a far sparire l’oggetto che la donna indossava abitualmente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Pierina Paganelli, il mistero dell'orecchino di perla sparito nel nulla e le foto di Loris Bianchi

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