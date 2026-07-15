Per il premier spagnolo Pedro Sánchez è arrivata la prima sentenza in uno dei tanti filoni giudiziari che hanno colpito Madrid negli ultimi mesi. Il fratello David è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere in seguito a un caso di nepotismo al Consiglio provinciale di Badajoz, dove era stato nominato coordinatore delle attività di conservazione. I giudici hanno infatti stabilito che tale carica fosse stata creata su misura per lui. Nella sentenza, la carica viene definita "non necessaria e non urgente, la cui creazione è basata solo sugli interessi personali della persona nominata e non sull'interesse pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ombre su Sánchez. Il fratello David interdetto 9 anni

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