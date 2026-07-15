Ombre su Sánchez Il fratello David interdetto 9 anni

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fratello del premier spagnolo è stato condannato a nove anni di interdizione per un procedimento giudiziario che coinvolge anche il leader. La decisione è stata emessa in un caso legato a questioni legali ancora in corso, senza dettagli specifici sui capi di accusa. La sentenza segna il primo passaggio giudiziario di rilievo che riguarda direttamente la famiglia del primo ministro in questi mesi.

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Per il premier spagnolo Pedro Sánchez è arrivata la prima sentenza in uno dei tanti filoni giudiziari che hanno colpito Madrid negli ultimi mesi. Il fratello David è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere in seguito a un caso di nepotismo al Consiglio provinciale di Badajoz, dove era stato nominato coordinatore delle attività di conservazione. I giudici hanno infatti stabilito che tale carica fosse stata creata su misura per lui. Nella sentenza, la carica viene definita "non necessaria e non urgente, la cui creazione è basata solo sugli interessi personali della persona nominata e non sull'interesse pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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