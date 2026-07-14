Nuovi guai per Sánchez condannato il fratello Sarà interdetto per 9 anni da cariche pubbliche

Notizia in breve

Il fratello del primo ministro spagnolo è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere. La sentenza riguarda l’uso improprio di autorità in un procedimento giudiziario. La condanna è stata emessa da un tribunale locale e comporta il divieto di ricoprire incarichi pubblici per il periodo stabilito. La notizia si aggiunge alle recenti difficoltà legali che coinvolgono il familiare del leader politico.