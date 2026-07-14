Nuovi guai per Sánchez condannato il fratello Sarà interdetto per 9 anni da cariche pubbliche
Il fratello del primo ministro spagnolo è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere. La sentenza riguarda l’uso improprio di autorità in un procedimento giudiziario. La condanna è stata emessa da un tribunale locale e comporta il divieto di ricoprire incarichi pubblici per il periodo stabilito. La notizia si aggiunge alle recenti difficoltà legali che coinvolgono il familiare del leader politico.
David Sánchez, fratello del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere. Lo ha deciso stamane il Tribunale provinciale di Badajoz, nella regione sud-occidentale spagnola dell’Estremadura. Il processo verteva sulle presunte irregolarità nell’assunzione nel 2017 del fratello del premier presso la Provincia locale. Sul banco degli imputati anche l’ex leader socialista Angel Gallardo, condannato all'interdizione per 9 anni più altri nove anni. Gallardo era accusato di avere creato ad hoc la carica per David Sanchez. Interdetto per nove anni anche Luis Carrero, amico di David Sanchez, assunto dal consiglio provinciale come consulente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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