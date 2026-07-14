Condannato David Sánchez il fratello del premier spagnolo Sarà interdetto per 9 anni da cariche pubbliche

Notizia in breve

Un uomo, fratello del primo ministro spagnolo, è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere. La sentenza riguarda l’uso improprio del suo ruolo e sarà valida per il prossimo decennio. La condanna è stata confermata in via definitiva. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul procedimento legale o sui reati specifici commessi.