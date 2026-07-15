È stato inaugurato il nuovo campus universitario “Camplus Brescia Lamarmora”, situato negli ex magazzini generali. La struttura offre oltre 250 posti letto destinati agli studenti. La realizzazione del progetto ha richiesto meno di un anno. La struttura rappresenta un investimento privato dedicato all’accoglienza degli studenti universitari della zona. La nuova residenza si inserisce nel contesto della crescita delle strutture dedicate all’abitare studentesco in città.

C’è voluto meno di un anno perché si materializzasse il nuovo studentato privato “Camplus Brescia Lamarmora”, sorto negli spazi degli ex magazzini generali. Frutto di un investimento di venti milioni di euro, metterà sul mercato 252 posti letto per tentare di saziare la fame di stanze degli universitari bresciani, che faticano a trovare sistemazioni in città: le ultime ricerche parlavano di un fabbisogno di circa 2600 posti ancora da soddisfare per i circa 6500 fuorisede che frequentano gli atenei e con questa operazione si dà anche una spinta ad aumentare l’offerta, che al momento era ferma a circa mille posti letto messi a disposizione tra università, convitti e ordini religiosi. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Oltre 250 nuovi posti letto per gli universitari bresciani: apre il nuovo «Campus Lamarmora»

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