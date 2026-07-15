oltre 100 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo di un tir tre arresti ad ancona la droga avrebbe fruttato 20 milioni di euro

Oltre 111 chili di cocaina sono stati trovati nel doppiofondo di un tir fermato ad Ancona. La Guardia di Finanza ha arrestato tre persone coinvolte nell’operazione, che ha portato al sequestro della droga valutata circa 20 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla procura locale, ha portato al sequestro e all’arresto, proseguendo le attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

ANCONA Oltre 111 chilogrammi di cocaina sequestrati e tre persone arrestate. È il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dopo una serie di servizi di osservazione nelle principali aree di scambio commerciale delle Marche, hanno individuato un'auto ritenuta di interesse investigativo e ne hanno seguito gli spostamenti fino all'hinterland di Parma. La droga nascosta nel doppiofondo del Tir Nel corso del pedinamento i militari hanno assistito all'incontro tra gli occupanti dell'auto e l'autista di un autoarticolato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Cosenza - Cocaina e soldi nascosti in un casolare, cinque arresti - PoP Il Giornale Popolare

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