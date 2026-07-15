Tre persone sono state arrestate ad Ancona dopo il sequestro di oltre 111 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo di un tir. La droga, valutata circa 20 milioni di euro sul mercato, è stata individuata durante un’operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura locale. L’intervento ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto degli individui coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti con altre reti di traffico.

ANCONA Oltre 111 chilogrammi di cocaina sequestrati e tre persone arrestate. È il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dopo una serie di servizi di osservazione nelle principali aree di scambio commerciale delle Marche, hanno individuato un'auto ritenuta di interesse investigativo e ne hanno seguito gli spostamenti fino all'hinterland di Parma. La droga nascosta nel doppiofondo del Tir Nel corso del pedinamento i militari hanno assistito all'incontro tra gli occupanti dell'auto e l'autista di un autoarticolato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Oltre 100 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo di un tir, tre aresti ad Ancona. La droga avrebbe fruttato 20 milioni di euro

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Cosenza - Cocaina e soldi nascosti in un casolare, cinque arresti - PoP Il Giornale Popolare

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