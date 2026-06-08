Sabato 13 giugno, la tappa di Udine della Coppa del Mondo Under 20 di scherma ospiterà un evento dedicato alla certificazione ISO 20121. La giornata sarà incentrata sul percorso che ha portato a ottenere questa certificazione, dedicata alla sostenibilità e alla gestione responsabile degli eventi. La manifestazione si svolgerà all’interno del contesto della competizione, coinvolgendo atleti e pubblico.

La tappa friulana della Coppa del Mondo Under 20 di scherma sarà protagonista sabato 13 giugno di un incontro dedicato al percorso che ha portato all’ottenimento della certificazione ISO 20121. Un riconoscimento internazionale che premia l’impegno verso la gestione sostenibile degli eventi sportivi. La Federscherma prosegue il proprio impegno sui temi della sostenibilità affiancando ai risultati sportivi una crescente attenzione agli aspetti organizzativi e ambientali dei grandi eventi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Scherma e sostenibilità, la Coppa del Mondo Under 20 di Udine ottiene la certificazione ISO 20121

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