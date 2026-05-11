Kaeser Compressori si rafforza in Campania | Nola sempre più centrale nella strategia del gruppo

Kaeser Compressori amplia la sua presenza in Campania, consolidando la posizione di Nola come centro nevralgico della sua strategia. La multinazionale tedesca, tra i principali produttori mondiali di sistemi per l’aria compressa, rafforza così il suo ruolo nella regione. L’azienda ha deciso di investire ulteriormente nel territorio, rafforzando la sua rete e la presenza produttiva locale.

Resce la presenza in Campania di Kaeser Compressori, multinazionale tedesca tra i principali produttori al mondo di sistemi per l’aria compressa. A un anno e mezzo dall’inaugurazione, il Kaeser Center di Nola ha registrato un’evoluzione significativa, diventando un punto di riferimento strategico per il territorio. Un percorso di crescita che si riflette anche nei numeri. “Abbiamo potenziato la nostra struttura con un incremento dell’organico del 30%, raggiungendo un team di 13 professionisti. Non si tratta solo di una crescita numerica, ma di un investimento mirato in competenze professionali che ci permette oggi di offrire servizi sempre più capillari e vicini alle esigenze dei nostri partner”, spiega Gennaro Santaniello, Kaeser Center Manager Nola.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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