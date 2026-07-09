Lezione di Pogacar a Del Toro dopo lo strappo al Tour | Sei andato troppo veloce Lo dico per te
Pogacar vince sul Tourmalet e poi va a colloquio con il compagno Del Toro: "Lui non ci prova nemmeno". Il riferimento è a Vingegaard. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ecco la situazione di classifica dopo la tappa di Pau, Pogacar e Vingegaard arrivano a 14''. Ora la tappa del Tourmalet. Link nel primo commento. facebook
CONFERENZA STAMPA: Non è l'unico che può avvicinarsi... il ragazzo accanto a me - Tadej Pogacar trasforma la domanda su Vingegaard in un avvertimento per Del Toro al Tour de France reddit
Tutti ad aspettare il Pogacar cannibale ed ecco il Pogacar fratello maggiore. Vittoria concessa a Del Toro, doppietta e risposta della UAE da prima della classe quale è alla Visma. x.com
Lezione di Pogacar a Del Toro dopo lo strappo al Tour: Sei andato troppo veloce. Lo dico per tePrendendo in prestito per il ciclismo una frase resa celebre da Paolo Bertolucci nel tennis potremmo dire che al Tour de France con Pogacar no tripe for cats, ovvero non c'è trippa per gatti. Prov ... fanpage.it