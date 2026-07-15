Dal 2 luglio, le autorità hanno sequestrato oltre 10 milioni di euro di olio italiano contraffatto. Il ministro dell’Agricoltura ha annunciato tolleranza zero contro le frodi che minacciano il settore. L’olio, simbolo della dieta mediterranea e patrimonio UNESCO, rappresenta un elemento fondamentale della cucina italiana. La lotta alle frodi alimentari si intensifica per tutelare la qualità e l’autenticità del prodotto.

Il ministro dell’Agricoltura: «Dal 2 luglio sequestrati prodotti per oltre 10 milioni». È l’emblema della dieta mediterranea e della cucina italica patrimonio Unesco, è dono sacro di Athena perché è luce, nutrimento e farmaco. In America lo indicano come cibo-medicina e la proposta si fa strada anche qui da noi; è uno dei simboli della Repubblica e sulle 100 lire (quando forse si stava peggio, ma si stava meglio) spiccava come segno d’orgoglio. È l’ulivo e il suo frutto: l’olio extravergine che da noi sta vivendo una crisi nerissima. Eppure ne siamo i primi consumatori al mondo: 13 litri a persona. Ne produciamo troppo poco, meno di 250.000 quintali, abbiamo perduto tantissima superficie: 200. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Olio italiano minacciato dalle frodi. Lollobrigida: «Ora tolleranza zero»

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