Oggi si è svolto un incontro tra rappresentanti delle autorità competenti per discutere del settore dell'olio d'oliva. Durante la riunione, è stato deciso di intensificare i controlli sui prodotti per combattere le frodi e proteggere il marchio Made in Italy. La sessione si è svolta presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con l’obiettivo di rafforzare le verifiche sul mercato e prevenire pratiche illecite.

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare i controlli sull'olio d'oliva per contrastare le frodi e tutelare il Made in Italy. E' questo l'obiettivo emerso dal tavolo della Cabina di regia sui controlli agroalimentari, riunito oggi al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). All'incontro hanno partecipato Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al centro della riunione il nuovo Piano operativo dei controlli, che punta a rendere più efficace l'attività ispettiva concentrando le verifiche nei punti della filiera più esposti al rischio di irregolarità ed evitando duplicazioni dei controlli sulle aziende che rispettano le norme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olio, Lollobrigida “Più controlli contro le frodi e per tutelare il Made in Italy”

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