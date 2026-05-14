Olio extravergine d’oliva quale il migliore?

Recentemente, sono stati esaminati 30 campioni di olio extravergine d’oliva e, tra questi, sette sono stati bocciati per non rispettare determinati standard di qualità. Tra i prodotti esclusi ci sono alcune marche note, inclusa una che proponeva un olio biologico, ma non ha superato i test di laboratorio. La valutazione ha riguardato caratteristiche organolettiche e composizione chimica, senza fare distinzioni di marca.

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non sempre lo è davvero, bocciati 7 prodotti su 30 (tra cui De Cecco bio). L’olio extravergine d’oliva è uno dei simboli della dieta mediterranea, ma ciò che troviamo sugli scaffali non sempre corrisponde alla qualità promessa in etichetta. Se ne parla già da anni ma stavolta a tornare sul tema è una nuova indagine della rivista tedesca Öko-Test, che ha analizzato 30 oli extravergini di fascia media, compresi alcuni marchi presenti anche in Italia.. I risultati mostrano che solo 2 prodotti (referenze tedesche) hanno ottenuto il giudizio massimo, mentre diversi oli presentavano difetti sensoriali incompatibili con la definizione di “extravergine”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Olio extravergine d’oliva quale il migliore? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Olio extravergine di oliva Farchioni Sullo stesso argomento Miglior olio extravergine di oliva siciliano: cultivar e qualità CaphisoL’olio extravergine di oliva siciliano rappresenta oggi uno standard di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Al via la quinta edizione di “Trappetolio experience”, una giornata dedicata all'olio extravergine d’olivaTrappeto si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Trappetolio Experience”, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze... Temi più discussi: Olio extra vergine d’oliva e giovani, un rapporto da costruire; Olio extravergine d’oliva dei Colli Euganei: la nuova edizione del Premio Olio Euganeo; Olio extravergine d’oliva: non sempre lo è davvero, bocciati 7 prodotti su 30 (tra cui De Cecco bio); Case history della campagna olio evo 2025 in Valdelsa. ? #Oliodioliva: a marzo Lieve calo nei #prezzi dell' #extravergine e del lampante [ Pubblicata l'ultima analisi su prezzi e mercato dell'olio di oliva di #BMTI su dati #sistemacamerale ] @unioncamere @SocialMasaf x.com Olio extravergine d’oliva: non sempre lo è davvero, bocciati 7 prodotti su 30 (tra cui De Cecco bio)Il nuovo test di Öko-Test su 30 oli extravergine di oliva, ne ha bocciati 7 per scarsa qualità, tra questi De Cecco bio ... greenme.it Meno panel test e più contaminanti: i tedeschi bocciano l'olio extravergine di olivaUno degli aspetti più allarmanti per la rivista tedesca Öko-Test riguarda la presenza massiccia di residui di fitofarmaci. Quasi tutti gli oli convenzionali analizzati, e perfino alcuni biologici, con ... teatronaturale.it