Olio extravergine d’oliva quale il migliore?

Da gbt-magazine.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono stati esaminati 30 campioni di olio extravergine d’oliva e, tra questi, sette sono stati bocciati per non rispettare determinati standard di qualità. Tra i prodotti esclusi ci sono alcune marche note, inclusa una che proponeva un olio biologico, ma non ha superato i test di laboratorio. La valutazione ha riguardato caratteristiche organolettiche e composizione chimica, senza fare distinzioni di marca.

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non sempre lo è davvero, bocciati 7 prodotti su 30 (tra cui De Cecco bio). L’olio extravergine d’oliva è uno dei simboli della dieta mediterranea, ma ciò che troviamo sugli scaffali non sempre corrisponde alla qualità promessa in etichetta. Se ne parla già da anni ma stavolta a tornare sul tema è una nuova indagine della rivista tedesca  Öko-Test,  che ha analizzato  30 oli extravergini di fascia media,  compresi alcuni marchi presenti anche in Italia.. I risultati mostrano che solo 2 prodotti (referenze tedesche) hanno ottenuto il giudizio massimo, mentre  diversi oli presentavano difetti sensoriali incompatibili con la definizione di “extravergine”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Olio extravergine di oliva Farchioni

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