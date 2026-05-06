A Perugia si è svolta la Country Presentation Tunisia, durante la quale è stato comunicato che l’interscambio commerciale annuo tra l’Umbria e la Tunisia raggiunge i 93,1 milioni di euro. Tra i dati presentati, si evidenzia il raddoppio delle importazioni di olio di oliva dalla Tunisia nell’ultimo anno. La riunione si è tenuta nella sede della Camera di Commercio dell’Umbria.

Ammonta a 93,1 milioni di euro l’interscambio commerciale annuo tra Umbria e Tunisia. È questo il dato centrale emerso dalla Country Presentation Tunisia, che si è tenuta a Perugia, nella sede della Camera di Commercio dell’Umbria. Il rapporto esiste già, ma è ancora sbilanciato. Nel 2025 l’Umbria ha importato dalla Tunisia merci per 70,6 milioni di euro ed esportato per 22,5 milioni. La regione compra quindi circa tre volte più di quanto venda. Il saldo commerciale resta negativo, ma dentro questo squilibrio si vede anche il margine di crescita: l’export umbro verso Tunisi è passato dai 13,5 milioni del 2020 ai 22,5 milioni del 2025. La caratteristica più evidente è la natura industriale degli scambi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tunisia, raddoppiato l’import dell’olio di oliva

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