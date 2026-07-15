Il rafforzamento dei controlli sull’olio di oliva è stato accolto positivamente, ma si evidenzia la necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio per combattere efficacemente le frodi e le irregolarità.

ROMA – Bene il rafforzamento dei controlli sull’olio di oliva, ma per contrastare realmente frodi e irregolarità è necessario aggiornare anche il sistema sanzionatorio. È quanto chiede AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari dopo i dati diffusi dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. In dieci giorni l’ICQRF ha controllato cinque milioni di chilogrammi di olio e sequestrato merce per un valore di 10,3 milioni di euro. Numeri che, secondo AIFO, confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione nei confronti di chi inganna i consumatori, danneggia il Made in Italy e altera la concorrenza a discapito delle imprese corrette. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Olio, Aifo: “Bene i controlli, ora il Governo approvi norme più efficaci contro le frodi”

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