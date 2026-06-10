Gli agricoltori sono scesi in piazza per protestare contro le frodi alimentari. Vengono sollevate questioni sulla provenienza dell’olio extravergine, spesso spacciato come italiano senza esserlo. Inoltre, si denuncia che il prezzo del grano viene fissato a soli 19 centesimi al chilo, suscitando preoccupazione tra i produttori. La protesta si concentra sul contrasto alle pratiche ingannevoli e alle basse quotazioni del settore.

Come fanno i trafficanti a spacciarsi per olio extravergine italiano? Perché il prezzo del grano viene offerto a soli 19 centesimi? Quali sostanze chimiche pericolose vengono importate con il grano estero? Come possono la risonanza magnetica e la mappatura isotopica fermare le frodi??? In Breve Prezzo olio extravergine crollato del 50% nell'ultimo anno Costi produzione aumentati di oltre 200 euro per ogni ettaro Grano duro offerto a 19 centesimi al chilo in Sicilia Import oli . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olio e grano sotto attacco: agricoltori in piazza contro le frodi

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