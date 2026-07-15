Oggi un uomo per bene rischia d’esseresepolto in cella

Oggi è un giorno importante per Mario Roggero. Ma oggi è un giorno importante anche per chi, nonostante tutto, ha ancora un po’ di fiducia nella giustizia. È un giorno importante per chiunque pensi che un uomo di 72 anni, dopo una vita perbene, passata a lavorare e a sacrificarsi per la famiglia, non possa e non debba essere sbattuto in carcere per 14 anni e 9 mesi, praticamente condannato a morte in cella, soltanto per la grave colpa di essersi difeso.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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