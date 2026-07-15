Oggi un uomo per bene rischia d’esseresepolto in cella

Da laverita.info 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo rischia di finire in carcere nonostante si definisca una persona per bene. Oggi si svolge un procedimento che riguarda Mario Roggero, coinvolto in una vicenda giudiziaria. La giornata assume un rilievo anche per chi mantiene fiducia nel sistema giudiziario, in attesa di un esito che possa chiarire la posizione dell’imputato. La decisione finale potrebbe influenzare la percezione pubblica sulla correttezza delle procedure legali in corso.

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Oggi è un giorno importante per Mario Roggero. Ma oggi è un giorno importante anche per chi, nonostante tutto, ha ancora un po’ di fiducia nella giustizia. È un giorno importante per chiunque pensi che un uomo di 72 anni, dopo una vita perbene, passata a lavorare e a sacrificarsi per la famiglia, non possa e non debba essere sbattuto in carcere per 14 anni e 9 mesi, praticamente condannato a morte in cella, soltanto per la grave colpa di essersi difeso.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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