Un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di aver aggredito la moglie durante un litigio scoppiato dopo aver visto una notifica su TikTok. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe scagliato calci e pugni alla donna, che ha riportato ferite giudicate guaribili in pochi giorni. La vittima ha chiamato le forze dell'ordine, intervenute prontamente sul posto. L'uomo si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.

L'arrivo di una notifica, il display che si illumina e il dubbio che si insinua. Doveva essere un momento di svago al termine di una lunga giornata e invece si è tramutato nell'innesco dell'ennesima escalation di minacce e violenza tra le mura domestiche. Finisce così, tra le urla e il sangue, la serata di una coppia di Scampia, dove un uomo ha colpito più volte la moglie, al punto da costringerla a dover ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Cto. L'"affronto" che ha fatto da input al pestaggio? Aver scaricato l'applicazione TikTok senza il consenso del marito-padrone. Quest'ultimo non aveva però fatto i conti con il coraggio della moglie che, dopo essere riuscita a sottrarsi alla furia di quell'aggressione, ha chiesto aiuto alla polizia.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Geloso di me su TikTok»: botte alla moglie a Napoli, uomo finisce in cella

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M: aspetta un attimo, tu, non sei geloso di me, vero? A: chi ti credi di essere? Levati dalla testa questo pensiero inutile. M: allora perché devo subire queste scenate? #Arafta x.com

Io (18M) sono geloso dei successi del mio migliore amico (18M) reddit

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