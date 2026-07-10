Sparatoria davanti alle piscine | in cella l’uomo sfuggito ai colpi era ricercato per tentato omicidio

Un uomo ricercato per tentato omicidio è stato arrestato e portato in cella dopo essere sfuggito ai colpi di un agguato avvenuto il 21 giugno nel parcheggio di una piscina. Durante l’attacco, un commando armato con kalashnikov e mitragliatrice Uzi ha aperto il fuoco contro di lui. La sparatoria si è svolta davanti alle piscine Aquamore, ma l’uomo è riuscito a salvarsi e ora si trova in custodia.

Seriate. È in carcere l’uomo miracolosamente scampato all’agguato dello scorso 21 giugno nel parcheggio delle piscine Aquamore, dove un commando armato di kalashnikov e mitragliatrice Uzi aprì il fuoco contro di lui. Si tratta di un cittadino di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo essere riuscito a sfuggire ai proiettili l’uomo si sarebbe allontanato da Seriate raggiungendo Caserta insieme alla compagna, al fratello e a un amico che gli faceva da guardia del corpo. È stato rintracciato dai carabinieri e arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per un tentato omicidio commesso a Milano nel 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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