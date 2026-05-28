Inaugurato il monumento alla memoria | così i foggiani ricordano le vittime del 1943

Questa mattina è stato inaugurato un monumento nel piazzale dedicato a Vincenzo Russo, tra il nodo intermodale e piazzale Vittorio Veneto, per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 1943. La cerimonia ha segnato un momento di commemorazione per le persone uccise durante quegli attacchi aerei. Il monumento si trova nel luogo che rappresenta una delle ferite più profonde nella storia della città.

È stato presentato questa mattina, nel piazzale intitolato a Vincenzo Russo, tra il nodo intermodale e piazzale Vittorio Veneto, il monumento dedicato alle vittime civili dei bombardamenti del 1943, una delle ferite più profonde nella storia di Foggia. La cerimonia ha restituito alla città un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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