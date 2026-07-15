Oggi l’Argentina affronta l’Inghilterra in una partita caratterizzata da sospetti di favori arbitrali, che hanno alimentato dubbi tra i tifosi. Sui social si sono moltiplicati commenti e meme, tra cui l’appellativo “VARgentina”, riferito alla squadra argentina e ai presunti interventi del video assistant referee. La fiducia dei supporter, già compromessa, si è ulteriormente indebolita a causa di queste accuse, che circolano in rete e sui mezzi di comunicazione.

C’è un soprannome che, negli ultimi giorni, è stato affibbiato a Messi e compagni sui social: “ VARgentina “. Basta scorrere X per imbattersi in fotomontaggi di Gianni Infantino con la maglia albiceleste, video realizzati con l’IA che lo ritraggono mentre accompagna per mano un Messi bambino e migliaia di messaggi che parlano di un Mondiale 2026 già scritto. È il termometro di un clima che, partita dopo partita, si è fatto sempre più incandescente attorno all’Argentina che affronterà oggi l’ Inghilterra in semifinale. Le accuse di favoritismi arbitrali si sono moltiplicate, alimentando una narrazione che, pur priva di prove concrete, continua ad allargarsi ben oltre il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Oggi l’Argentina sfida l’Inghilterra in un clima infuocato, montano i sospetti di favori arbitrali: “La fiducia dei tifosi è crollata”

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Your Next Opponent is HIM || Argentina vs England Semi Final Fifa World Cup

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