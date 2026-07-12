Inghilterra-Argentina è già tensione | rissa tra tifosi a Miami

Da video.gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Miami, prima della partita tra Inghilterra e Argentina in programma alla semifinale del Mondiale 2026, si è registrata una rissa tra tifosi. La disputa tra i supporter si è verificata in un'area pubblica, con alcuni coinvolti che sono stati separati dalle forze dell'ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi o arresti, ma l'evento ha evidenziato la tensione legata alla sfida tra le due nazionali.

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Probabilmente è la più grande rivalità intercontinentale del calcio: Inghilterra-Argentina, semifinale del Mondiale 2026, sarà una partita ad altissima tensione. Già nella notte dei quarti di finale, che hanno visto vincere le due squadre, fuori da un locale di Miami le due tifoserie sono arrivate a contatto. (Instagram @mundobarrabrava2). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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