Oggi 20 maggio bellissimo bacio della Luna a Giove | a che ora vederlo dall'Italia e come riconoscere il pianeta

Il cielo di oggi, sabato 20 maggio 2026, sarà impreziosito da uno spettacolare bacio celeste tra la Luna e il pianeta Giove. Il fenomeno astronomico sarà visibile da tutta Italia. A che ora e come riconoscere il gigante gassoso nel firmamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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