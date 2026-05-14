Domani 15 maggio spettacolare bacio della falce di Luna a Marte | a che ora vederlo nel cielo d'Italia

Domani mattina, prima dell’alba, il cielo italiano offrirà uno spettacolo visivo con la Luna che si avvicina a Marte, creando un effetto visivo di vicinanza tra i due corpi celesti. La congiunzione tra la falce di Luna e il pianeta rosso sarà visibile in modo particolare in alcune zone del Paese. L’evento avrà luogo poco prima dell’alba, e sarà possibile osservarlo con l’aiuto di strumenti ottici o a occhio nudo, a seconda delle condizioni atmosferiche.

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