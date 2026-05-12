Sono disponibili tredici versioni inedite dell'Odissea, tra libri, video e giochi, da scoprire in attesa dell’uscita del film di Christopher Nolan. Queste diverse interpretazioni permettono di esplorare il celebre poema epico attraverso vari mezzi, offrendo nuove prospettive sulla storia e sui personaggi. La selezione include opere che si distinguono per approcci narrativi diversi, rendendo più vario il modo di avvicinarsi a questa classica della letteratura.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'attesa del film sull'Odissea di Christopher Nolan è ancora lunga (60 giorni non sono pochi), e allora come riempire il tempo? Le pellicole e le serie ispirate alla mitologia abbondano e, dopo il secondo trailer ufficiale del nuovo film, l'esigenza, più che la voglia, di ripassare il poema originale è cresciuta. L'impresa, però, a meno di non avere buona memoria di quanto letto e imparato a scuola, è impegnativa. Darsi a delle varianti dell'Odissea, anche in chiave ludica, forse è la soluzione che offre più intrattenimento.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 13 versioni inedite dell'Odissea da leggere, vedere o addirittura giocare aspettando il film di Christopher Nolan

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