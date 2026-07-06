E ha tutte le intenzioni di far discutere. No, non per l’accuratezza storica (chi ricorda Troy con Brad Pitt sa in quale ginepraio si potrebbe incappare), ma perché il regista ha vietato le anteprime a influencer e content creator: a giudicare il blockbuster vuole solo stampa specializzata. Una scelta contro corrente e tradizionalista che fa chiedere al pubblico il perché di tanta esclusività. D’altronde tutta l’attesa per il film – la pellicola dell’estate, sicuramente – si gioca attorno al mistero e alla segretezza. In parte girata in Italia, la pellicola è una vera e propria passerella di Hollywood e l’assaggio britannico lo dimostra. Le dive Anne Hathaway (Penelope), in attesa del terzo figlio, Zendaya (Athena) e Lupita Nyong’o (Elena) hanno sfilato fianco a fianco per omaggiare le divinità greche che la leggenda racconta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya, Anne Hathaway e Matt Damon insieme per The Odyssey: il cast più atteso dell'anno conquista Londra

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Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyongo,

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