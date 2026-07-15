PISTOIA Cresce il lavoro flessibile, in diminuzione i contratti a tempo determinato mentre registrano una invisibile crescita quelli a tempo indeterminato, al punto da poter parlare di sostanziale stabilità. A confrontare analoghi dati in differenti periodi – primo trimestre del 2025 e del 2026 – sulla base di quanto fornito da Arti-Regione Toscana è la Cisl Toscana Nord che evidenzia in estrema sintesi una lieve contrazione complessiva dei contratti attivati, passati dai 12.840 del 2025 ai 12.473 del 2026 (–2,9%), in linea con quanto accade su scala regionale. Scorporando il dato, si vede che i contratti a tempo determinato scendono di un punto percentuale, con quelli a tempo indeterminato che da 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occupazione, fermi i rapporti fissi. Esplodono i contratti flessibili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Poste cerca esperti di spagnolo a Roma: nuovi contratti fissiPoste Italiane ha avviato una selezione per operatori di sportello che parlano spagnolo nella città di Roma.

Leggi anche: Mercato del lavoro. L’occupazione cresce con contratti corti

Temi più discussi: Rapporto INPS 2026, occupazione record e salari ancora sotto l’inflazione; Più lavoro, meno soldi: perché in Italia l’occupazione cresce ma gli stipendi restano fermi; Salario reale in calo, in Italia si lavora 20 giorni gratis l’anno: di quanto dovrebbero aumentare gli stipendi; Stipendi Italia maglia nera OCSE, salari in calo nel 2026 e 2027.

Napoli corre sull’occupazione, ma resta il nodo precarietàIl rapporto dell'Inps per la città partenopea. I sindacati: Troppi contratti a termine ... msn.com

Occupazione sotto il governo Meloni: cosa raccontano davvero i numeriCome si fa a discostarsi dalla propaganda degli uni e degli altri partiti riguardo ... msn.com