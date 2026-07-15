Occupazione fermi i rapporti fissi Esplodono i contratti flessibili
Il mercato del lavoro mostra un aumento dei contratti flessibili, mentre i rapporti di lavoro a tempo determinato diminuiscono. I contratti a tempo indeterminato crescono leggermente, mantenendo una stabilità complessiva. I dati indicano che, in questa fase, si registra una prevalenza di forme di occupazione più flessibili, con un calo dei contratti a termine. La situazione sembra riflettere una tendenza verso maggiore variabilità nelle tipologie contrattuali, con una sostanziale stabilità nei contratti a tempo indeterminato.
PISTOIA Cresce il lavoro flessibile, in diminuzione i contratti a tempo determinato mentre registrano una invisibile crescita quelli a tempo indeterminato, al punto da poter parlare di sostanziale stabilità. A confrontare analoghi dati in differenti periodi – primo trimestre del 2025 e del 2026 – sulla base di quanto fornito da Arti-Regione Toscana è la Cisl Toscana Nord che evidenzia in estrema sintesi una lieve contrazione complessiva dei contratti attivati, passati dai 12.840 del 2025 ai 12.473 del 2026 (–2,9%), in linea con quanto accade su scala regionale. Scorporando il dato, si vede che i contratti a tempo determinato scendono di un punto percentuale, con quelli a tempo indeterminato che da 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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