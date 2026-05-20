L’economia locale mostra segnali di ripresa, con un aumento dell’occupazione. Tuttavia, le modalità di assunzione restano caratterizzate da contratti a breve termine, a volte di durata molto limitata. I dati recenti indicano una diminuzione delle assunzioni con contratti stabili e duraturi. Il quadro del mercato del lavoro resta quindi complesso, con un incremento generale dei posti di lavoro, ma con condizioni contrattuali che continuano a essere precarie.

L’economia provinciale è ripartita, ma le condizioni del mercato del lavoro sono sempre più precarie: calano i rapporti di lavoro stabili e i contratti sono brevi, quando non brevissimi. A rivelarlo è la dettagliata analisi realizzata dal Centro Studi della Cgil di Sondrio che abbraccia ben sei anni, dal 2019 all’intero 2024, dunque il quadro non soltanto non appare "viziato" dagli andamenti stagionali, ma rende una fotografia esaustiva che include sia l’occupazione "pre-Covid", che il periodo della pandemia con le chiusure obbligate e quello successivo. Ebbene, a spiccare c’è il dato, innegabile, dell’ occupazione che in provincia dopo la flessione del 2020 è tornata a crescere, cumulando nel periodo ’19-’24 un saldo di 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mercato del lavoro. L’occupazione cresce con contratti corti

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IL MERCATO DEL LAVORO NELLE MARCHE (REPORT IRES CGIL 2024)

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