Mercato del lavoro L’occupazione cresce con contratti corti

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’economia locale mostra segnali di ripresa, con un aumento dell’occupazione. Tuttavia, le modalità di assunzione restano caratterizzate da contratti a breve termine, a volte di durata molto limitata. I dati recenti indicano una diminuzione delle assunzioni con contratti stabili e duraturi. Il quadro del mercato del lavoro resta quindi complesso, con un incremento generale dei posti di lavoro, ma con condizioni contrattuali che continuano a essere precarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’economia provinciale è ripartita, ma le condizioni del mercato del lavoro sono sempre più precarie: calano i rapporti di lavoro stabili e i contratti sono brevi, quando non brevissimi. A rivelarlo è la dettagliata analisi realizzata dal Centro Studi della Cgil di Sondrio che abbraccia ben sei anni, dal 2019 all’intero 2024, dunque il quadro non soltanto non appare "viziato" dagli andamenti stagionali, ma rende una fotografia esaustiva che include sia l’occupazione "pre-Covid", che il periodo della pandemia con le chiusure obbligate e quello successivo. Ebbene, a spiccare c’è il dato, innegabile, dell’ occupazione che in provincia dopo la flessione del 2020 è tornata a crescere, cumulando nel periodo ’19-’24 un saldo di 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mercato del lavoro l8217occupazione cresce con contratti corti
© Ilgiorno.it - Mercato del lavoro. L’occupazione cresce con contratti corti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL MERCATO DEL LAVORO NELLE MARCHE (REPORT IRES CGIL 2024)

Video IL MERCATO DEL LAVORO NELLE MARCHE (REPORT IRES CGIL 2024)

Sullo stesso argomento

Il fronte del lavoro. Cresce l’occupazione: "Sos giovani inattivi"Nel 2025 nelle Marche risultano occupate 651mila persone (+7 mila sul 2024, +1,1%), meglio della media nazionale (+0,8%) e del centro (+0,5%).

Abruzzo: occupazione al 62,4%, il mercato del lavoro vola nel 2025? Cosa sapere L'Abruzzo registra un tasso di occupazione al 62,4% con 512mila lavoratori nel 2025.

mercato del mercato del lavoro lFestival del Lavoro 2026: a Roma dal 21 al 23 maggioDal 21 al 23 maggio 2026 Roma ospiterà la 17ª edizione del Festival del Lavoro, appuntamento nazionale dedicato alle grandi trasformazioni del ... ipsoa.it

mercato del mercato del lavoro lMERCATO DEL LAVORO LECCHESE, NUOVO RAPPORTO: NODO INATTIVI AL CENTROLECCO – Oggi, lunedì 18 maggio, nella sede della Camera di Commercio di Como-Lecco si è svolta la presentazione del 16° Rapporto annuale sul mercato del lavoro lecchese, dal titolo Lecco a due velocit ... valsassinanews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web