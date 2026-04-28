Poste cerca esperti di spagnolo a Roma | nuovi contratti fissi

Poste Italiane ha avviato una selezione per operatori di sportello che parlano spagnolo nella città di Roma. La ricerca riguarda candidati interessati a contratti a tempo indeterminato e si concluderà il 4 maggio 2026. La società ha pubblicato l’annuncio attraverso i canali ufficiali, invitando le persone interessate a presentare domanda entro questa data. La posizione si rivolge a chi possiede competenze linguistiche e desidera lavorare presso gli uffici postali della zona.

? Cosa sapere Poste Italiane cerca operatori di sportello con spagnolo a Roma entro il 4 maggio 2026.. Le assunzioni a tempo indeterminato mirano a potenziare i servizi per la clientela internazionale.. Poste Italiane ricerca nuovi profili a Roma per ruoli a tempo indeterminato con competenze linguistiche in spagnolo, aprendo le candidature entro il 4 maggio 2026. L’azienda, che conta oltre 120.000 dipendenti e una rete di circa 12.800 uffici sul territorio nazionale, ha avviato la selezione di operatori di sportello specializzati. Il bando si concentra sulla gestione della clientela internazionale presso le sedi della capitale, puntando su figure capaci di supportare gli utenti nell’uso dei canali digitali, nelle operazioni transazionali e nelle attività di vendita dei servizi offerti dal gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste cerca esperti di spagnolo a Roma: nuovi contratti fissi Notizie correlate Enel cerca giovani: contratti fissi per neolaureati entro stasera? Cosa sapere Enel apre selezioni per neolaureati con contratti a tempo indeterminato entro il 26 aprile. Enea chiama: 30 nuovi contratti fissi, basta il diploma per vincere? Cosa sapere Enea apre bando Camm/2026 per 30 collaboratori amministrativi entro il 30 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Poste, dividendo di 1,25 euro per azione. Nominato il nuovo Cda. Del Fante confermato ad; evento dedicato alle frodi in rete; Poste Italiane, l’incontro Occhio alle truffe per promuovere sicurezza digitale; Poste punta al cloud nazionale ipotesi 65% nel Polo strategico. Poste Italiane va in cerca di consulenti finanziariA Bolzano la ricerca è per laureati o laureandi interessati al mondo dei mercati finanziari e assicurativi e agli investimenti. A selezionare candidati è Poste Italiane che, secondo quanto previsto ... milanofinanza.it Poste, il governo cerca soci e incassa il via libera delle Fondazioni bancarieMilano — Le Fondazioni bancarie guardano con interesse a un ingresso nel capitale di Poste Italiane, ma da sole non sono in grado di assicurare l’acquisto del 14% della società che il governo voleva ... repubblica.it Al via il Premio TG Poste 2026: Poste Italiane cerca nuovi talenti del giornalismo under 35 facebook