Tra Meda e Verano Brianza, i carabinieri hanno intensificato i controlli nelle ultime settimane, fermando numerosi veicoli. Durante le verifiche, sono state emesse diverse multe e ritirate alcune patenti di guida. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle aree più trafficate e vicino alle zone residenziali. Nessun incidente è stato segnalato, ma la presenza delle forze dell’ordine è aumentata per garantire maggiore sicurezza stradale.

Meda (Monza), 15 luglio 2026 – Controlli, multe e patenti ritirate. I militari delle stazioni dei carabinieri di Meda e Verano Brianza, con il supporto operativo della sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, hanno effettuato un capillare servizio di controllo del territorio a largo raggio, finalizzato alla prevenzione degli illeciti, alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche. Le ispezioni nei negozi.. Nel corso delle attività, le pattuglie hanno proceduto al controllo di un esercizio pubblico a Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo sicurezza: aumentano i controlli tra Meda e Verano

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