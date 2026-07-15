Nuovo stadio Napoli progetto Q8 | bonifica entro il 2028

Il progetto per il nuovo stadio del Napoli, situato nell’area dell’ex raffineria Q8, prosegue sul piano istituzionale. La bonifica dell’area è prevista entro il 2028, mentre uno studio di fattibilità per la costruzione dello stadio è stato inserito nel piano di riqualificazione più ampio. Il dossier rimane aperto e in evoluzione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi.

Il dossier sul possibile nuovo stadio del Napoli resta aperto e continua a muoversi sul piano istituzionale. L’area dell’ex raffineria Q8 è al centro di un progetto di riqualificazione più ampio, nel quale è già stato inserito uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Il percorso, però, richiederà ancora tempo. Secondo Corriere del Mezzogiorno, la bonifica dell’area dovrebbe concludersi tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Solo dopo questo passaggio sarà possibile entrare in una fase più concreta della progettazione. Il prossimo snodo sarà il confronto con il Comune di Napoli. Il club segue con attenzione l’evoluzione del piano, ma serviranno autorizzazioni, valutazioni tecniche e un via libera istituzionale prima di poter immaginare un’accelerazione reale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Nuovo stadio del Napoli a San Giovanni a Teduccio

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