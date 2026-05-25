L'area Q8 di San Giovanni a Teduccio è il nuovo posto in cui De Laurentiis vorrebbe costruire lo stadio del Napoli

De Laurentiis ha proposto di costruire lo stadio del Napoli su un’area di 38 ettari a San Giovanni a Teduccio, un’ex raffineria ancora in fase di bonifica. L’area si trova nel quartiere e il progetto è stato annunciato come possibile sede per lo stadio. Nel frattempo, il Comune sta proseguendo con i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona, senza modifiche ufficiali sul progetto proposto dal proprietario della squadra.

Si tratta di 38 ettari di un'ex raffineria a San Giovanni a Teduccio, ancora in bonifica: il Comune intanto va avanti col restyling del Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lungomare di San Giovanni a Barra | Il Nuovo Volto del Mare di Napoli Est

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