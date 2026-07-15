Nuovi Mondi per Nuove Generazioni | un corso di alta formazione nelle arti sceniche

Cascina (PI), 14 luglio 2026 – Sono ufficialmente aperte le candidature per "Nuovi Mondi per Nuove Generazioni", il nuovo progetto di alta formazione professionale dedicato alle arti sceniche e alla recitazione, promosso da 9 Muse Impresa Sociale in partenariato con Fondazione Sipario Toscana e finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e del progetto Giovanisì. Il percorso è rivolto a 15 giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Toscana, disoccupati, inoccupati o inattivi, con una formazione o esperienza nel settore delle arti sceniche. La partecipazione è completamente gratuita e le candidature resteranno aperte fino al 9 agosto 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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