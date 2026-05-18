Al via a Sansepolcro il corso di Alta Formazione l’equilibrio della scena

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sansepolcro è iniziato il corso di Alta Formazione intitolato “L’equilibrio della scena”, organizzato dai Laboratori Permanenti. Il progetto è finanziato dal NUOVO IMAIE attraverso il Bando Formazione Audiovisivo 2025 e si rivolge ai soci e mandanti della collecting. La formazione si svolge nella città toscana e coinvolge partecipanti provenienti da vari contesti del settore audiovisivo. La durata e i dettagli specifici del programma non sono stati comunicati.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – Prende il via il corso di Alta Formazione L’EQUILIBRIO DELLA SCENA organizzato da Laboratori Permanenti e interamente finanziato dal NUOVO IMAIE con il Bando Formazione Audiovisivo 2025, rivolto ai soci e mandanti della collecting. Il corso avrà luogo a Sansepolcro all’Auditorium Santa Chiara, grazie alla collaborazione con il Comune di Sansepolcro. Lo scorso 29 marzo si è concluso il bando di selezione che ha riportato grande interesse e partecipazione. Abbiamo ricevuto complessivamente 55 candidature, tutte di grande qualità. La commissione esaminatrice ha lavorato con attenzione e cura per valutare ogni profilo, giungendo a una selezione finale di 16 partecipanti ammessi al corso e alla definizione di una lista di attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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