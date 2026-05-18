Al via a Sansepolcro il corso di Alta Formazione l’equilibrio della scena

A Sansepolcro è iniziato il corso di Alta Formazione intitolato “L’equilibrio della scena”, organizzato dai Laboratori Permanenti. Il progetto è finanziato dal NUOVO IMAIE attraverso il Bando Formazione Audiovisivo 2025 e si rivolge ai soci e mandanti della collecting. La formazione si svolge nella città toscana e coinvolge partecipanti provenienti da vari contesti del settore audiovisivo. La durata e i dettagli specifici del programma non sono stati comunicati.

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