Al via a Sansepolcro il corso di Alta Formazione l’equilibrio della scena
A Sansepolcro è iniziato il corso di Alta Formazione intitolato “L’equilibrio della scena”, organizzato dai Laboratori Permanenti. Il progetto è finanziato dal NUOVO IMAIE attraverso il Bando Formazione Audiovisivo 2025 e si rivolge ai soci e mandanti della collecting. La formazione si svolge nella città toscana e coinvolge partecipanti provenienti da vari contesti del settore audiovisivo. La durata e i dettagli specifici del programma non sono stati comunicati.
Arezzo, 18 maggio 2026 – Prende il via il corso di Alta Formazione L’EQUILIBRIO DELLA SCENA organizzato da Laboratori Permanenti e interamente finanziato dal NUOVO IMAIE con il Bando Formazione Audiovisivo 2025, rivolto ai soci e mandanti della collecting. Il corso avrà luogo a Sansepolcro all’Auditorium Santa Chiara, grazie alla collaborazione con il Comune di Sansepolcro. Lo scorso 29 marzo si è concluso il bando di selezione che ha riportato grande interesse e partecipazione. Abbiamo ricevuto complessivamente 55 candidature, tutte di grande qualità. La commissione esaminatrice ha lavorato con attenzione e cura per valutare ogni profilo, giungendo a una selezione finale di 16 partecipanti ammessi al corso e alla definizione di una lista di attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Sansepolcro, al via il corso di alta formazione per artisti con docenti d'eccezionePrende il via il corso di alta formazione “L'equilibrio della scena” organizzato da Laboratori Permanenti e interamente finanziato dal Nuovo Imaie...
Nextgeo lancia a Napoli il primo corso di alta formazione professionale per Tecnici del rilievo geofisico marino e si prepara all’avvio del centro di formazione “NextGeo Academy”Next Geosolutions, tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore...