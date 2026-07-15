Nuove idee per Grosseto I dipartimenti e le deleghe
Sono stati annunciati i nuovi dipartimenti e le deleghe del Comune. Alberto Colombini si occuperà di sanità, politiche sanitarie e rapporti con il sistema sanitario. Demetrio Cozzupoli avrà la responsabilità di casa e servizi sociali. Sono stati ufficializzati anche altri incarichi, con vari assessori che gestiranno settori come urbanistica, cultura e ambiente. Le nomine sono state comunicate in una seduta del consiglio comunale.
Questi i dipartimenti e le deleghe: Alberto Colombini (sanità, politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario), Demetrio Cozzupoli (casa, politiche abitative, Erp, housing sociale, sostegno all’accesso alla casa), Cultura ed Eventi, cultura, fondazione cultura, eventi (delega ancora da assegnare), Carla Anita Guida (disabilità, terzo settore, politiche sociali, welfare locale, anziani, contrasto alla povertà), Paolo Mazzetti (attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale), Federico Catocci (lavoro, occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali), Tiziano Romualdi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Grosseto.
Notizie e thread social correlati
Malen non basta: le nuove idee di Gasp per l’attaccoLa situazione riguardante il trasferimento di Malen alla Roma era ancora in bilico fino a ieri sera, poiché il club giallorosso attendeva il...
Leggi anche: I giovani senesi tra contrada e sport. Le nuove idee di Millenovecentoquattro
Argomenti più discussi: Nuove idee per Grosseto. I dipartimenti e le deleghe; Progetto SynEnergia, il futuro del Casalone immaginato dagli studenti della scuola Dante Alighieri; Lunedì 13 luglio inizia il nuovo capitolo del Grifone. Preparazione in città; Fortezza Spagnola, il progetto per un museo che sia interattivo.
Kick Off: il Grosseto riparte. Entusiasmo, idee e una nuova identità per la Serie C C'è un modo migliore per iniziare una nuova avventura se non guardandosi negli occhi? Probabilmente no. È proprio questo il senso del Kick Off organizzato ieri sera al Lu facebook