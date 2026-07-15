nuove idee per grosseto i dipartimenti e le deleghe

Notizia in breve

Sono stati annunciati i nuovi dipartimenti e le deleghe del Comune. Alberto Colombini si occuperà di sanità, politiche sanitarie e rapporti con il sistema sanitario. Demetrio Cozzupoli avrà la responsabilità di casa e servizi sociali. Sono stati ufficializzati anche altri incarichi, con vari assessori che gestiranno settori come urbanistica, cultura e ambiente. Le nomine sono state comunicate in una seduta del consiglio comunale.