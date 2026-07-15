Nuove idee per Grosseto I dipartimenti e le deleghe

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati annunciati i nuovi dipartimenti e le deleghe del Comune. Alberto Colombini si occuperà di sanità, politiche sanitarie e rapporti con il sistema sanitario. Demetrio Cozzupoli avrà la responsabilità di casa e servizi sociali. Sono stati ufficializzati anche altri incarichi, con vari assessori che gestiranno settori come urbanistica, cultura e ambiente. Le nomine sono state comunicate in una seduta del consiglio comunale.

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Questi i dipartimenti e le deleghe: Alberto Colombini (sanità, politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario), Demetrio Cozzupoli (casa, politiche abitative, Erp, housing sociale, sostegno all’accesso alla casa), Cultura ed Eventi, cultura, fondazione cultura, eventi (delega ancora da assegnare), Carla Anita Guida (disabilità, terzo settore, politiche sociali, welfare locale, anziani, contrasto alla povertà), Paolo Mazzetti (attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale), Federico Catocci (lavoro, occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali), Tiziano Romualdi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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