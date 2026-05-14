Malen non basta | le nuove idee di Gasp per l’attacco

La situazione riguardante il trasferimento di Malen alla Roma era ancora in bilico fino a ieri sera, poiché il club giallorosso attendeva il risultato della finale di Coppa Italia tra Lazio e un'altra squadra, che avrebbe potuto influenzare l'esito della trattativa. Nel frattempo, l’allenatore ha presentato nuove strategie offensive, ma resta da verificare se queste saranno sufficienti a migliorare le performance della squadra. La decisione sul riscatto di Malen dipende ancora da vari fattori legati agli esiti della partita di coppa.

Il riscatto di Malen da parte della Roma non era ancora certo fino a ieri sera, poiché dipendeva dalla Lazio che doveva perdere la finale di Coppa Italia. La sconfitta dei biancocelesti è arrivata e di conseguenza la conferma a titolo definitivo dell’attaccante ex Aston Villa. Dall’arrivo di Malen la Roma ha cambiato marcia a livello offensivo, ma il reparto è ancora ampiamente migliorabile e prevedendo un fisiologico calo del bomber giallorosso è una mossa corretta andare a prendere giocatori in grado di segnare e assistere Malen e compagni. Gasperini ha insistito molto nel mercato di gennaio per avere un esterno sinistro a disposizione e alla fine era pure arrivato: Zaragoza però ha deluso le aspettative e non è mai entrato in sintonia con il tecnico giallorosso e con l’ambiente Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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