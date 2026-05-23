I giovani senesi tra contrada e sport Le nuove idee di Millenovecentoquattro

Le nuove generazioni di senesi tra contrada e sport al centro dell’incontro di ieri nella Contrada della Lupa organizzato dall’associazione di tifosi Millenovecentoquattro ed intitolato "Di Siena si desta il valor. I giovani senesi tra contrada e sport". Un racconto con testimonianze di sportivi di alto livello legati in maniera diretta o indiretta al mondo delle contrade attraverso sistemi valoriali che uniscono due mondi virtuosi, quello appunto delle contrade e dello sport. "Siamo felici di essere qui – sottolinea Simone Bernini, presidente di Millenovecentoquattro – per un appuntamento che nasce da una idea dei soci. Le contrade sono entità vive come anche Millenovecentoquattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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