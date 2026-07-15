La seduta alla Camera è iniziata con una sospensione di mezz'ora, seguita dal voto sulle preferenze. Dopo il ritiro degli emendamenti da parte del maggior partito, sono rimasti da votare circa sessanta emendamenti, alcuni con voto segreto richiesto dalle opposizioni. La leader dell'opposizione ha dichiarato che la maggioranza è fratturata, mentre il presidente del consiglio ha annunciato una riflessione sulla situazione.

Dopo il ritiro degli emendamenti da parte di Pd, M5s, Avs, Iv e Più Europa sono rimasti da votare una sessantina di emendamenti alla legge elettorale, diversi con il voto segreto chiesto ieri dalle opposizioni.Dopo la bocciatura ieri dell'emendamento Fdi, Nm, Udc che aveva il parere favorevole di maggioranza e governo, oggi i relatori e la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati starebbero valutando di rimettersi all'aula sulle restanti proposte di modifica che prevedono le preferenze (una di Francesco Gallo e l'altra del vannacciano Edoardo Ziello) su cui ieri il parere era negativo.La seduta di oggi, aperta alle 9.30, è stata subito sospesa per mezz'ora e riprenderà alle 10. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale, le ultime notizie in diretta | Aperta la seduta alla Camera di oggi: sospensione di mezz'ora. Poi voto sulle preferenze. Schlein: «Maggioranza fratturata». Meloni: «Ora riflessione»

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La nuova legge elettorale è un colpo di stato

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La nuova legge elettorale è approdata oggi a @Montecitorio. Le opposizioni si preparano alla battaglia parlamentare e hanno formalmente chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che la proposta di legge sulla riforma elettorale sia votata integr x.com

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