Nuova legge elettorale in diretta Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze nessuna intesa neanche tra le opposizioni Schlein convoca i gruppi Pd per fare il punto

Notizia in breve

Oggi alla Camera si è svolta l’assemblea congiunta dei gruppi del Pd, convocata per discutere sulla legge elettorale. La relazione è stata tenuta dalla segretaria del partito, Elly Schlein, in Sala Salvatori. La maggioranza è divisa sulle preferenze, mentre le opposizioni non hanno raggiunto un accordo. La riunione ha coinvolto sia i gruppi della Camera che del Senato, senza che siano state prese decisioni definitive.