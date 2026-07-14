Nuova legge elettorale in diretta Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze nessuna intesa neanche tra le opposizioni Schlein convoca i gruppi Pd per fare il punto
Oggi alla Camera si è svolta l’assemblea congiunta dei gruppi del Pd, convocata per discutere sulla legge elettorale. La relazione è stata tenuta dalla segretaria del partito, Elly Schlein, in Sala Salvatori. La maggioranza è divisa sulle preferenze, mentre le opposizioni non hanno raggiunto un accordo. La riunione ha coinvolto sia i gruppi della Camera che del Senato, senza che siano state prese decisioni definitive.
È iniziata con la relazione della segretaria Elly Schlein, in Sala Salvatori alla Camera, l'assemblea congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato convocata per fare il punto sulla legge elettorale. Dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero, sono tanti i nodi ancora aperti sulla legge elettorale.Il testo sul quale da oggi partono le votazioni in Aula a Montecitorio prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato (fino a un tetto di 220 eletti nel primo caso e 113 nel secondo) alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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