Da martedì è possibile ordinare la nuova Dacia Sandero Stepway ibrida, che segue il successo della versione tradizionale, la più venduta in Europa nel 2025 con oltre 246.700 immatricolazioni. La versione ibrida si presenta con diversi allestimenti e prezzi variabili. I consumi dichiarati sono contenuti, anche grazie alla motorizzazione ibrida. La casa automobilistica ha avviato la commercializzazione, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere questa versione più ecologica.

Dopo essersi confermata come l’auto più venduta d’Europa nel 2025 con 246.767 immatricolazioni, anche la Dacia Sandero abbraccia l’ibrido. Da martedì 14 luglio sarà infatti possibile ordinare la Dacia Sandero Stepway con motorizzazione hybrid 155, la seconda motorizzazione ibrida della Casa romena, dopo il full hybrid portato sulla Jogger nel 2023 e sulla Duster l’anno dopo. Già testato su Bigster, Duster e Jogger restyling, il sistema hybrid 155 è a tutti gli effetti un full hybrid che migliora l’efficienza e i consumi. E questo perché si affida all'elettrico sia nelle fasi di partenza, sia in "veleggio", sia nella marcia a bassa velocità in città, dove si può arrivare a usare l'elettrico anche per l'80% del tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aprono gli ordini della nuova Dacia Sandero Stepway ibrida: prezzi, allestimenti e consumi

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