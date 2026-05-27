A fine 2026, la Dacia Sandero, la vettura straniera più venduta in Italia, introdurrà una versione ibrida con motore da 155 CV. La nuova Sandero Hybrid avrà un prezzo di circa 20.000 euro e utilizzerà un sistema full hybrid. La vettura manterrà le caratteristiche di compattezza e convenienza tipiche del modello, aggiornandosi con la tecnologia ibrida. La presentazione ufficiale è prevista per la fine dell’anno.

La Dacia Sandero, l’auto straniera più venduta in Italia, sta per accogliere a fine 2026 il nuovo sistema full hybrid da 155 CV. La motorizzazione, già introdotta sulla Bigster, debutterà sul restyling MY2026 della Sandero ma solo nella variante crossover Stepway. Consumi ridotti del 10% rispetto al precedente Hybrid 140 e prezzo stimato dalla stampa intorno ai 20.000 euro. Il frontale della Sandero Stepway 2026: nuova firma LED a T invertito sopra i fari. Foto Dacia Renault Group Restyling 2026: T invertito e griglia pixel. La Sandero 2026 ha cambiato pelle a gennaio, presentata a Roma il 27 gennaio in conferenza stampa. Nuova firma luminosa LED a T invertita posizionata sopra i fari. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Sandero Hybrid 155: l’ibrida da 20.000€?

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Neuer Dacia Sandero Stepway 2026: Hybrid 155 im Detail!

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