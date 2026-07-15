Nel Nord Italia si sono verificati nubifragi intensi, con una vittima e raffiche di vento superiori ai 100 kmh in Emilia-Romagna e una tromba d’aria in Lombardia. Nel Triveneto sono stati segnalati temporali violenti. Nel resto del Paese, prevalgono giornate di sole e temperature molto elevate, con record di caldo nel Sud.

Temporali nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna con raffiche di vento oltre i 100 kmh e in Lombardia con una tromba d’aria nella Bergamasca, sole e temperature estreme nel resto dell’Italia. E’ un’Italia spaccata in due, ma solo fino a domani, quella disegnata dalle previsioni meteorologiche che si sono puntualmente avverate. Infatti entro giovedì il maltempo cesserà di essere protagonista al Settentrione, dove, come già nel resto del Paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. I bollini rossi del ministero della Salute, del resto, non mentono: oggi le città con massimo livello di rischio caldo per la popolazione sono 7 ma domani si impenneranno a 15 e venerdì diventeranno 16. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nubifragi violenti al Nord con una vittima, mentre il Sud affronta ondate di caldo record

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Érosion, tempêtes, forêts : les Landes face au climat | Documentaire Environnement- AMP

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