Il tempo in Italia si è cambiato radicalmente negli ultimi giorni, dividendo il Paese in due zone opposte. Al Nord sono arrivati forti nubifragi e piogge intense, accompagnate da un calo delle temperature. Al Sud, invece, si mantiene ancora un clima caldo proveniente dall’Africa, senza particolari precipitazioni. La situazione meteorologica ha portato a condizioni molto diverse tra le regioni centrali e settentrionali rispetto a quelle meridionali.

Il bel tempo dei giorni scorsi è ormai un ricordo. Al Centro-Nord il meteo ha subito una vera e propria giravolta, riportando piogge diffuse e un sensibile calo delle temperature. A causare questo stravolgimento è una vasta e intensa perturbazione di origine atlantica che, entrata dalla Francia meridionale, sta transitando sull’Italia spingendo masse d’aria calda e umida. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’impatto di questa massa d’aria darà vita a un vero e proprio “dualismo atmosferico”, dividendo in due il Paese. Al Centro-Nord, dove la perturbazione insiste con forza, domina il maltempo, con precipitazioni abbondanti previste per almeno altri due giorni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il meteo divide in due l’Italia: nubifragi al Nord e caldo africano al Sud

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