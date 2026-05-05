Un fronte di maltempo interessa l’Emilia Romagna, con temporali intensi e venti di burrasca che coinvolgono diverse zone della regione. La perturbazione atlantica proveniente dall’Europa Occidentale sta provocando precipitazioni abbondanti e raffiche di vento che disturbano la normale quotidianità. Le autorità hanno diramato un’allerta meteo valida per le prossime ore, mentre le aree più colpite si preparano a fronteggiare le conseguenze di questo peggioramento climatico.

Bologna, 5 maggio 2026 – Continua il maltempo in Emilia Romagna causato dalla perturbazione atlantica che arriva dall’Europa Occidentale. Piogge intense, calo delle temperature, vento e fiumi che sono sotto osservazione poiché la Protezione Civile assieme ad Arpae hanno emesso un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi, frane, temporali e vento. D’altronde le previsioni meteo avevano detto che il peggioramento del tempo sarebbe avvenuto tra martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio, anche se la nostra regione non figurava tra quelle maggiormente colpite. Allerta gialla per temporali e vento: ecco dove. Il bollettino: forti temporali e venti di burrasca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti e vento di burrasca, l’allerta meteo scuote l’Emilia Romagna: ecco le zone colpite

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