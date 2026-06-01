Un’allerta meteo arancione è stata diramata in Emilia-Romagna, con temporali e vento fino a 85 kmh. Le zone più colpite sono state Bologna e altre aree della regione. Contestualmente, è stata confermata un’allerta gialla per temporali, valida sia per oggi che per domani. Non sono stati segnalati danni o incidenti rilevanti. La protezione civile ha invitato alla prudenza e monitorare gli aggiornamenti.

Bologna, 1 giugno 2026 – Allerta gialla per temporali oggi e anche domani un po’ su tutta la regione. Domenica 31 maggio il caldo e il sole hanno chiuso in bellezza il weekend ma ora il ponte del 2 giugno verrà ‘rovinato’ da un’ondata di piogge. Dunque, oggi piove ma sarà domani la giornata di vero maltempo. Sono attesi temporali in quasi tutte le province (tranne Forlì-Cesena e Rimini). Quando piove oggi, 1 giugno. “Nel primissimo pomeriggio di oggi i primi temporali inizieranno a svilupparsi sul nostro alto Appennino mentre qualche veloce fenomeno potrebbe interessare Cesenate e Riminese, in discesa verso sud-est”, fa sapere Emilia-Romagna Meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo arancione, temporali e vento fino a 85 km/h: le zone colpite in Emilia-Romagna

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Allerta meteo arancione nel Lazio per sabato 14 febbraio: previsti temporali e vento forte

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